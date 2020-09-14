Ankara'da 18 günlük eşi Sevgi Nur Aktaş'ı vurduğu iddia edilen Müslüm Aktaş tutuklandı. Şüpheli Aktaş'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Aktaş ifadesinde eşi ile yaklaşık 1 sene önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve ardından nişanlandıklarını, aileler arasında ev konusu nedeniyle sorunlar olduğunu belirti.

"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

Eşinin 13.07.2020 tarihinde bileklerini kesmek suretiyle intihara teşebbüs ettiğini ifade eden Aktaş olay günü sabah saatlerinde eşi Sevgi Nur AKTAŞ'ın kendi ailesinin bulunduğu Kırıkkale iline gitmek istediğini, kendisinin görevden geldiği için yorgun olduğunu ve uyuya kaldığını, uyandıktan sonra eşine 'Kırıkkale'ye gidebiliriz' demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını iddia etti.

"ARBEDE ESNASINDA SİLAH ATEŞ ALDI"

Sakinleşmek için balkona çıktığını belirten Aktaş, balkondan içeriye girdiğinde eşinin beylik tabancası ile yatak odasında gittiğini, eşinin kendisine bir şey yapmasından korktuğu için müdahale ettiğini ve arbede esnasında silahın ateş aldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Sosyal medyada Sevgi Nur Aktaş'ın kardeşi olduğunu belirten Eda isimli bir kullanıcı ablasının vurulduğunu belirtmişti. "Ankara'da 18 günlük evli ablam polis eşi Müslüm Aktaş tarafından başından vuruldu. Ablam Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yatıyor.Bu cinayete sessiz kalmayın nolur" ifadeleriyle olaya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.