Günlük burç yorumları 11 Eylül 2020 Cuma - Bugün burçları neler bekliyor?

KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.





BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürde sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.





İKİZLER: DOSTLARINIZLA keyifli vakit geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.





YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşüncelere dalmak birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.





ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek.

Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki alıyorsunuz.





BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.





TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.

Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol etmelisiniz. Zihninizdeki konumlara ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.





AKREP: BUGÜN, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.





YAY: BUGÜN iş yapacağınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.





OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.

İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.





KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.





BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak durun. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.