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    • 11.09.2020 09:17
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    Günlük burç yorumları 11 Eylül 2020 Cuma - Bugün burçları neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız ayındayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Eylül 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.



    BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürde sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.



    İKİZLER: DOSTLARINIZLA keyifli vakit geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



    YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşüncelere dalmak birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.



    ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek.
    Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki alıyorsunuz.



    BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.



    TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
    Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol etmelisiniz. Zihninizdeki konumlara ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.



    AKREP: BUGÜN, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



    YAY: BUGÜN iş yapacağınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.



    OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.
    İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.



    KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.



    BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak durun. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.

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