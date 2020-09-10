Astrogündem: Dünyanın konuşacağı konuların başında yenilenebilir teknoloji yerini alırken, sivil toplum örgütlerinin protestoları oldukça konuşulacak. 28 Ekim 1955'li ve Akrep burcu Bill Gates'in yapacağı şaşırtıcı açıklamalar gündemi değiştirebilir. Borsa endeksleri şaşırtabilir.

MARS RETROSU BAŞLIYOR

2020 yılının kişiliğimizi ortaya koyduracak günleri bugünden itibaren başlıyor. Kişiliklerimizi ortaya çıkaracak, ilişkilerimizde konuşulmayanları konuşturacak, beklentileri artıracak günler bizleri bekliyor. İnsanoğluna fazlasıyla cesaret verecek 67 günlük adrenalin dolu günlere hazır mısınız?

RETRO DERİN KONULARA DEĞİNİYOR

Mars, nâm-ı diğer mücadele gezegeni kendi akışını zorlayacak bir sürece giriyor. Yönettiği burçlardan birinde yani Koç'ta geri gitmeye başlayacak. Dünya üzerindeki bakış açımızdan geriye doğru seyahat ettiğimiz döngünün bir parçası olacağız. Daha önce de olduğu gibi derin konuları irdelemeye başlayacağız. Mücadele gezegeni, öğreten gezegen Satürn ile kare yaparken meydana gelen Retro, sinirleri bozan, öfkeyi artıran bir varyasyona neden olabilir. Mars'ın atak tavrına karşın Satürn'ün engelleyen, geciktiren, kısıtlayan yapısı birbirine ters düşecek. Bir hafta değil, 10 gün değil, tam iki ay boyunca dünyanın hızı adeta yavaşlayacak. Ne zaman başlıyor? 10 Eylül'de 28 derece ile Koç burcunda geri gitmeye başlayan Mars, 13 Kasım'da düz seyrine girecek.