Astrogündem: Dünyanın konuşacağı konuların başında yenilenebilir teknoloji yerini alırken, sivil toplum örgütlerinin protestoları oldukça konuşulacak. 28 Ekim 1955'li ve Akrep burcu Bill Gates'in yapacağı şaşırtıcı açıklamalar gündemi değiştirebilir. Borsa endeksleri şaşırtabilir.
MARS RETROSU BAŞLIYOR
2020 yılının kişiliğimizi ortaya koyduracak günleri bugünden itibaren başlıyor. Kişiliklerimizi ortaya çıkaracak, ilişkilerimizde konuşulmayanları konuşturacak, beklentileri artıracak günler bizleri bekliyor. İnsanoğluna fazlasıyla cesaret verecek 67 günlük adrenalin dolu günlere hazır mısınız?
RETRO DERİN KONULARA DEĞİNİYOR
Mars, nâm-ı diğer mücadele gezegeni kendi akışını zorlayacak bir sürece giriyor. Yönettiği burçlardan birinde yani Koç'ta geri gitmeye başlayacak. Dünya üzerindeki bakış açımızdan geriye doğru seyahat ettiğimiz döngünün bir parçası olacağız. Daha önce de olduğu gibi derin konuları irdelemeye başlayacağız. Mücadele gezegeni, öğreten gezegen Satürn ile kare yaparken meydana gelen Retro, sinirleri bozan, öfkeyi artıran bir varyasyona neden olabilir. Mars'ın atak tavrına karşın Satürn'ün engelleyen, geciktiren, kısıtlayan yapısı birbirine ters düşecek. Bir hafta değil, 10 gün değil, tam iki ay boyunca dünyanın hızı adeta yavaşlayacak. Ne zaman başlıyor? 10 Eylül'de 28 derece ile Koç burcunda geri gitmeye başlayan Mars, 13 Kasım'da düz seyrine girecek.
MARS, RETRO SIRASINDA NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
Mars'ın geriye doğru hareketi her 25 ayda bir meydana gelir. Aslında bu durum düzenli bir döngüyü işaret eder. Bulunduğu gezegende 60 ya da 80 gün geri gider. Venüs gezegeninde olduğu gibi nadir Retro yapan bir gezegendir. Kabına sığamayan Mars geri giderken; gücü, tutkuyu, arzuyu, hedefleri ve alınan mücadele şeklini yönetecek. Biraz daha arka planda durarak stratejik çalışılmanın gerektiğini ifade edecek. Çünkü ruhuna hitap etmeyenden hoşlanmayacak, ona karşı gelecektir. Büyük hataları ve acıları oluşturmaya meyilli yapısı, ilerde pişmanlıkları ardı ardına getirebilir.
KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkilenip hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle iyileştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER: ÖZGÜN davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: ÇALIŞANLARINIZIN fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemini biliyorsunuz.
ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.
BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hataya neden oluyor.
TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun. Çevrenizden etkilenmemelisiniz.
Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.
AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
YAY: ORTAKLARINIZLA veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulaya özen gösterin.
OĞLAK: KİŞİSEL ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.
BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.