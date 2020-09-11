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    • 11.09.2020 08:53
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    • 11.09.2020 08:53
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    Son dakika: de : 2 ölü, 1 yaralı

    'nın Seydişehir ilçesinde bir de çıkan da 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    AA
    Kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Alınan bilgiye göre, Mevlüt C. (55), İncesu Mahallesi'ndeki de henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı masasında oturan , ve ile tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt C, Yalçınkaya, Öksüz ve Harmancı'ya silahla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Öksüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Harmancı ise 'ya sevk edildi. Mevlüt C, silahı ile jandarma tarafından gözaltına alındı.

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