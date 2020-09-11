İstanbul'da çocuk gelin skandalı

İstanbul'da, "çocuk gelin" ihbarı üzerine düğün salonunu basan emniyet güçleri iki aileyi de gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir vatandaş, düğün salonunda 14 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmeye çalışıldığı ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, düğün salonuna yaptığı baskında iki aileyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan F.Ç. isimli küçük kız çocuğu, normalde 18 yaşında olduğunu ancak ailesinin kendisini küçük yazdırdığını söyledi.

Ailesi ile yaşadığını söyleyen mağdur kız, evleneceği kişi ile ilkokul 7. sınıftan beridir arkadaş olduklarını kendisinin uzaktan akrabaları olduklarını bu nedenle aileleri ile konuşarak nişanlanmak istediklerini ve zorlama olmadığını ifade etti. Mağdur kız çocuğunun beyanının ardından aileler serbest bırakıldı. Fakat 2 ay sonra tekrar karakola gelen küçük kız, düğün günü ailesinin baskısından dolayı korku ile şikâyetçi olmadığını anlattı. Tekrar ifadesi alınan kız çocuğu, evliliğin iki ailenin zorlamasıyla meydana geldiğini söyledi.

KEMİK YAŞI 18'İN ALTINDA

Genç kız, 2 aydır evli olduğunu ve uzaktan akrabası ile evlilikten doğan nedenlerden dolayı kendisi isteği olmadan cinsel ilişkiye zorlandığını anlatınca olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nca cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilen kız çocuğunun kemik yaşı ölçümünde evlendiği tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Soruşturma sonunda, anne ve babalar ile birlikte 22 yaşındaki damat R.B. hakkında "Çocuğun Birden Fazla Nitelikli Cinsel İstismarı", "Çocuğu Birden Fazla Hürriyetinden yoksun Kılma" suçları kapsamında 5 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.