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    • 05.09.2020 16:59
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    • 05.09.2020 17:12
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    15 yaşındaki 'nın kahreden ü! 'a sürükleme' suçlaması yöneltilen babasının ifadesi alındı

    haberi... 'in Ödemiş ilçesinde, K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, etti. Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

    Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi.



    Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

    Polisin soruşturması sürüyor.



    EMEKLİ ASTSUBAY BABA, 'İNTİHARA SÜRÜKLEME' SUÇLAMASIYLA ADLİYLEDE
    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki kızı Buse Melisa K., beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden emekli astsubay baba Özay K. (49) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi.
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