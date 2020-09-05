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    • 05.09.2020 16:49
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    • 05.09.2020 16:49
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    : 'nın Osmangazi ilçesindeki atık toplama tesisinde

    haberine göre ’da çöplük alanda çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.

    Bursa'da korkutan yangın
    Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde, hurdacılarında bulunduğu çöplük alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.



    Alevler hızla büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



    Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.

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