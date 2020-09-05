



Dün gece saat 23.30'da otele giriş yapan 35 yaşındaki Fatma Dürdane Yılmaz tek başına bir oda kiraladı. Otel görevlisi bugün öğlen saatlerinde temizlik için Yılmaz'ın kaldığı odanın kapısını uzun süre çaldı. Odadan herhangi bir ses duyamayan temizlik görevlisi durumu otel yetkililerine haber verdi. Otel odasına giren yetkililer hareketsiz haldeki Yılmaz ile karşılaştı.