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    • 05.09.2020 17:22
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    • 05.09.2020 17:25
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    35 yaşındaki Fatma Dürdane Yılmaz'ın odasında şüpheli ölümü

    haberi... Bakırköy'de bulunan bir de tek başına kalan bir kadın öğlen saatlerinde odasında ölü bulundu. Polis ekipleri otel odasında inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan cenaze arabası ile Yılmaz'ın cenazesi Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Otel odasında şüpheli ölüm!

    Olay öğlen saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.



    Dün gece saat 23.30'da otele giriş yapan 35 yaşındaki Fatma Dürdane Yılmaz tek başına bir oda kiraladı. Otel görevlisi bugün öğlen saatlerinde temizlik için Yılmaz'ın kaldığı odanın kapısını uzun süre çaldı. Odadan herhangi bir ses duyamayan temizlik görevlisi durumu otel yetkililerine haber verdi. Otel odasına giren yetkililer hareketsiz haldeki Yılmaz ile karşılaştı.



    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri de otel odasında inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan cenaze arabası ile Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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