Dün saat 19.45 sıralarında Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde yapılan ve "Sokak arasında halay çekip havaya ateş açtılar" konusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda bahse konu kına gecesini düzenledikleri tespit edilen 11 şahsa, sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket etmekten 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 180 TL'den toplam 34 bin 980 TL idari para cezası kesildi.

Sabah/ Sema Alim Dalgıç