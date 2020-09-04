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    • 04.09.2020 10:26
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    • 04.09.2020 10:26
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    üne şok! Maskeyi koluna taktı 900 TL ceza yedi

    İstanbul Esenyurt'ta lerince yapılan minibüs denetimlerinde maske, dezenfektan ve yolcu sayısı kuralına uymayan şoförlere ceza kesildi. Maskeyi koluna takan bir ü de ceza yemekten kurtulamadı.

    Minibüs şoförüne şok! Maskeyi koluna takınca...

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı leri sabah saatlerinde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Denetimlerde nun yanı sıra maske ve dezenfektanlar da denetlendi. Maskeyi koluna takan bir ünü fark eden polis ekipleri minibüsü durdurdu. Polis ekiplerine fazla yolcu almadığını söyleyen minibüs şoförü maskeyi kolunda unuttuğunu söyledi. Minibüs şoförünün tüm ısrarlarına rağmen polis ekipleri maske kuralına uymadığı gerekçesiyle minibüs şoförüne 900 TL ceza kesti.

    Ekipler aynı zamanda minibüslerde dezenfektan bulundurmayan minibüslere de ceza kesti. Denetimde durdurulan bir minibüsün dezenfektan kutusunun çalışmadığını tespit eden polisler şoföre 900 TL ceza kesti. Diğer yandan fazla yolcu alan iki minibüse de ayakta yolcu aldığı için 104'er TL ceza kesildi.

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