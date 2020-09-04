Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.09.2020 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 13:33
    ABONE OL

    merkezli 3 ilde operasyonu! Zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı

    haberi... merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, zorla yaptırılan 8 kadın kurtarıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuştan temin edildiği tespit edilen 14 bin 600 TL ve 100 dolar ile 14 cep telefonu, 1 polis üniforması, 4 , 10 aparatı, 13 fişek, 1 harddisk, 3 flash disk, 1 micro disk, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi

    3 yapılan fuhuş operasyonu

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi.



    Başlatılan teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.



    Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı. 11 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.



    Operasyonda fuhuştan temin edildiği tespit edilen 14 bin 600 TL ve 100 dolar ile 14 cep telefonu, 1 polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 uyuşturucu aparatı, 13 fişek, 1 harddisk, 3 flash disk, 1 micro disk, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri