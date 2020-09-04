Dolunay Balık Burcunda!

2 Eylül Saat 07:21 itibariyle 2020 yılının dokunaklı ve hassas görünen ama aslında bizleri ne kadar etkilediğini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir Dolunay ile karşı karşıya kalacağız. Balık burcunda 10 derece ile gerçekleşecek olan Dolunay yarım kalan ilişkileri ve sorunları gündeme getirecek. Yaşamlarında değişim arayanlar ve kalbine kilit vuranlar hayata yeniden başlama gücü kazanacaklar. Kullanamadığımız fırsatları kullanmak isteyeceğiz. Modern dünya düzeninde değişen hayatlarımız hem fiziksel çevremize hem de sosyal medya hesaplarımıza hızlıca yansıyacak. Dünyaya daha başka bakmak neymiş, bunu göreceğiz diyor bu Dolunay!

Eylül Ayı Retro'suyla Beraber Geliyor

Karakterimizin ve dünyaya bakışımızı keskin bir şekilde ortaya çıkardığımız günler başlıyor. Koç burcunda gerçekleşecek olan Mars gerilemesi konuşulmayanları konuştururken tavrı net olan kişileri de ön plana atacak. İnsanoğlunu derin sınavlara hazırlayacak olan bu 67 günlük Retro heyecan dolu günlerin habercisi gibi… Mücadele gezegeni hem bizi sıkıştırırken hem de kendi akışını zorlayacak bir sürece başlıyor. Koç burcunun yönetici gezegeni olan Mars, bu burçta geri giderken dünya nereye doğru gidecek? Bunu bu döngünün parçası olanlar görecek.

Derin Şüpheler Artıyor

Daha önce konuşulmayan ve bizim ilgimizi nihayetinde çeken konuları en ince ayrıntısına kadar incelerken şüpheli bir görünüm içinde olabiliriz. Mars Retrosu, sinirlerimizi kontrol etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatacak zorlu olaylar yaşatabilir bizlere… Bu süreç birkaç günlük bir süreç değil, tam 67 gün boyunca bir sınav vereceğiz diyor gök kubbe.

4 EYLÜL 2020 CUMA GÜNÜ BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

KOÇ

21 Mart - 19 Nisan

Karşılıklı duygular çatışacak. Elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza duvar örebilirsiniz. Yoğun geçecek bir gün kapında. Partnerin varsa, senin dinamiğine ayak uydurmakta güçlük çekmesi olası. Tepkilerini yumuşak tutmayı denemen bile gidişatı toparlamanda yardımcı olacak.





BOĞA

20 Nisan - 20 Mayıs

İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. İstenmeyen olaylar gelişebilir. Özel ve iş hayatındaki sorumlulukların, iş yükün iyiden iyiye artabilir. Hazır olduğuna emin olduğun fakat son anlarda dahi beklenmedik aksilikler yaşayabilirsin.