Astrogündem: Venüs-Mars karesi; izinsiz ve ruhsatsız kurumlara uygulanacak ciddi kararları gündeme getirebilir. Önemli yer altı madenleri artık daha yüksek sesle konuşulabilir.
EYLÜL AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!
2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız aylarına giriş yapmış bulunmaktayız.
Gündeme Kafa Yoracağız
Ay - Kova fazı ile başlayacak Eylül, bize bizim gibi samimi davranmayan kişilerin davranışlarını kafaya takmayıp görmezden gelmemizi de sağlayacak. İdeallerimizin peşine daha çok düşerken ve yeni olaylar duyarken Eylül ayında gündeme daha çok kafa yoracağız. Değişim, başkalaşma ve hatalardan ders alma gibi baskın kelimelerle sonbaharı karşılayacağız.
Dolunay Balık Burcunda!
2 Eylül Saat 07:21 itibariyle 2020 yılının dokunaklı ve hassas görünen ama aslında bizleri ne kadar etkilediğini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir Dolunay ile karşı karşıya kalacağız. Balık burcunda 10 derece ile gerçekleşecek olan Dolunay yarım kalan ilişkileri ve sorunları gündeme getirecek. Yaşamlarında değişim arayanlar ve kalbine kilit vuranlar hayata yeniden başlama gücü kazanacaklar. Kullanamadığımız fırsatları kullanmak isteyeceğiz. Modern dünya düzeninde değişen hayatlarımız hem fiziksel çevremize hem de sosyal medya hesaplarımıza hızlıca yansıyacak. Dünyaya daha başka bakmak neymiş, bunu göreceğiz diyor bu Dolunay!
Eylül Ayı Retro'suyla Beraber Geliyor
Karakterimizin ve dünyaya bakışımızı keskin bir şekilde ortaya çıkardığımız günler başlıyor. Koç burcunda gerçekleşecek olan Mars gerilemesi konuşulmayanları konuştururken tavrı net olan kişileri de ön plana atacak. İnsanoğlunu derin sınavlara hazırlayacak olan bu 67 günlük Retro heyecan dolu günlerin habercisi gibi… Mücadele gezegeni hem bizi sıkıştırırken hem de kendi akışını zorlayacak bir sürece başlıyor. Koç burcunun yönetici gezegeni olan Mars, bu burçta geri giderken dünya nereye doğru gidecek? Bunu bu döngünün parçası olanlar görecek.
Derin Şüpheler Artıyor
Daha önce konuşulmayan ve bizim ilgimizi nihayetinde çeken konuları en ince ayrıntısına kadar incelerken şüpheli bir görünüm içinde olabiliriz. Mars Retrosu, sinirlerimizi kontrol etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatacak zorlu olaylar yaşatabilir bizlere… Bu süreç birkaç günlük bir süreç değil, tam 67 gün boyunca bir sınav vereceğiz diyor gök kubbe.
4 EYLÜL 2020 CUMA GÜNÜ BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Karşılıklı duygular çatışacak. Elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza duvar örebilirsiniz. Yoğun geçecek bir gün kapında. Partnerin varsa, senin dinamiğine ayak uydurmakta güçlük çekmesi olası. Tepkilerini yumuşak tutmayı denemen bile gidişatı toparlamanda yardımcı olacak.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. İstenmeyen olaylar gelişebilir. Özel ve iş hayatındaki sorumlulukların, iş yükün iyiden iyiye artabilir. Hazır olduğuna emin olduğun fakat son anlarda dahi beklenmedik aksilikler yaşayabilirsin.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Partnerinizle sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. İçinde bulunduğunuz dönemde sabırlı olmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız sezgileriniz ve aklınızla birlikte ilerleyecek. İş yerinde önemli bir evrak veya olası bir ihmal yüzünden, ani bir kaosun içinde olduğunu hissedecek kadar sorunlu bir gün yaşayabilirsin.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içindesiniz.
Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü ve hesaplı kullanın.Çevrene karşı gösterdiğin hassas tavrın ve merhametin artıyor. Herkesin derdine yetmeye çalışırken girdiğin koşturmaca ve dinleme özenin seni yıpratacak.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmalı, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için çalışmaları ertelemelisiniz. Fiziksel olarak çok yoğun bir günden geçiyorsun. Kendinle uzun süredir ilgilenmediğini hissedeceksin. Kuaför ve stil değişikliği yapabilirsin.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor. Bütçe konusunda dikkatli olmalısınız. Her şeyi kontrol etme arzun, detaylarla fazla boğulduğun bir gün yaşamana neden oluyor. Farklı aktivitelerle uğraşmak üzere harekete geçiyorsun, yeni deneyimler seni rahatlatacak.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. Dostlarınızla görüşebilir ve geçmiş olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Aile bireylerin arasında köprü görevi görüyorsun. Gerilimi ortadan kaldırmak senin üzerine binmiş bir yük, bunu artık taşıyamadığını fark edeceksin.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara yorum getirilmesine karşısınız. İkili ilişkilerinde kopukluklar ve tartışmalar yaşıyorsun. Bağlarını sağlamlaştırmak istiyorsun. Yakın bir arkadaşından gelen telefon ile bir anda sorumluluk sahibi olabilirsin.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine, başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli. Eski şartlarınızı korumalısınız.
Çevresel ilişkilerinize duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. İş ortamında, evrak ve faturalarda açık ve düzensizlik çıkabilir. Dağınıklık seni strese soksa bile kolayca üstesinden geleceksin.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Bugün belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksilikler nedeniyle beklentileriniz gecikebilir.
Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.Fikirlerine olan inancın ve bağlılığın çevren tarafından sıkı eleştiriler almana neden olacak. İşkolikliğinin arttığı bu günlerde sevdiklerine ayırdığın zamandan çok kıstın.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Siz doğrularınıza inandığınızda her şey daha anlamlı. Kısa yollarla ilgili yazışmalar olabilir. Bütçeni gözetmeksizin teknolojik aletlere ve dış görünüşüne dair harcama yapabilirsin. Evin içerisinde çıkan ufak tefek aksaklıklar tadının kaçmasına neden olacak.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Öğrenmeyi seven yapın revaçta. Gidilecek yeni kurs ve eğitim arayışları içerisindesin. Cilt bakımına dair yeni kürler deneyeceksin. Saçlarınla ilgili tarz değişikliği yapmayı düşünebilirsin.