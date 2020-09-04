Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.