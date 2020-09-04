Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.09.2020 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 15:55
    ABONE OL

    'da şoke eden olay! e siz alınmayınca sileceklere tutundu

    'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk üne siz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. Yaşananları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu

    Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.



    Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı. Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.



    Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.



    Yaşananları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Antalya'da şoke eden olay! Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri