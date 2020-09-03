Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsün birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını belirterek hastaların ve hayatını kaybeden kişi sayısının giderek arttığını söyledi. Vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Koca, "Tedbirlere uymazsak durum farklı olabilir. Vatandaş olarak dışarıda maskesiz olmamamız, temizlik ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.

Koronavirüse yakalananların sayısındaki artışa rağmen toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve sosyal mesafesiz yolculuk vatandaşları isyan ettiriyor. Özellikle metrobüslerde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken, zaman zaman bazı durakların da boş olduğu görülüyor. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, bu konuda acilen tedbir alınmasını istiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, sefer sayısının artması gerektiğini söylüyor.