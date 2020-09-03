Korona virüs salgınına karşı getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile olmaması pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından durdurulan araca ceza kesildi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği sayıdan fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce Esenyurt ilçesinde denetleme gerçekleştirildi. Yolcu kısıtlamasına rağmen yasağa uymayan minibüs ve otobüslere ceza yağdı. Durdurulan özel halk otobüsünde fazladan 10 yolcu çıktığı için Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 789 lira para cezası kesildi.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti. İşlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar, araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti. Korkudan çift maske taktığını söyleyen bir vatandaş ise, "Zorunluluktan dolayı binmek zorundayız. İşe gitmek için başka şansımız yok. Maalesef herkesin özel arabası yok. Para kazanmak için çalışmak ve işe gitmek durumundayız. Ölümcül bir hastalık var bizim nasıl yolculuk ettiğimizi görüyorsunuz? Sefer sayısı arttırılsın biz de böyle yolculuk yapmayalım" diye konuştu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde denetimler gün boyu devam edecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsün birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını belirterek hastaların ve hayatını kaybeden kişi sayısının giderek arttığını söyledi. Vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Koca, "Tedbirlere uymazsak durum farklı olabilir. Vatandaş olarak dışarıda maskesiz olmamamız, temizlik ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.
Koronavirüse yakalananların sayısındaki artışa rağmen toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve sosyal mesafesiz yolculuk vatandaşları isyan ettiriyor. Özellikle metrobüslerde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken, zaman zaman bazı durakların da boş olduğu görülüyor. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, bu konuda acilen tedbir alınmasını istiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, sefer sayısının artması gerektiğini söylüyor.
Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağı'nda inen ve ismini vermek istemeyen bir yolcu metrobüslerdeki kalabalıktan şikayet ederek, "Bu kadar olmaz. Metrobüse de bakın, tramvaya da bakın bu kadar olmaz. Nedir bu çile ya. Yarın bir gün okullar açılsa ne olacak, tatiller bitse ne olacak. Ondan sonra korona devam... Devam eder tabii. Yazıklar olsun ya" dedi.
Mehmet Bozkurt adlı yolcu ise "Metrobüsler ağzına kadar dolu. Bir şey de diyemiyorsun. Önlem falan yok yani. Ama biz 65 yaş yine de her türlü önlemimizle gidiyoruz. Gençler pek fazla maske kullanmıyor ama yaşlılar kullanmaya özen gösteriyor" diye konuştu.
METROBÜS SAYISI ARTTIRILMALI
Derya Akavcı adlı yolcu da şunları söyledi: "Metrobüslerde koronavirüsle ilgili tedbir yok. Zaten sosyal mesafe olayı yok. Metrobüs sayısını daha fazla arttırmaları gerekiyor, servis sayısını daha fazla arttırmaları gerekiyor. Çünkü insanlar iç içe gidiyor. Eskisinden farkı olmadığı için covid-19'un biteceğini zannetmiyorum. Metrobüslerde genelde maske takılıyor."