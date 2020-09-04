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    • 04.09.2020 20:34
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    • 04.09.2020 20:49
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    Hozat İlçesi hakimi 'in ölüm sebebi belli oldu

    Hozat İlçesi hakimi yaşadığı dairede ölü bulunmuştu. Tunceli Valiliği, Hakimin kendisine ait silahla kazaen kendisini vurduğunu açıkladı. 'tan 'ın haberi...

    Sır ölüm aydınlandı!

    Yaşadığı dairede ölü olarak bulunan Hozat hakimi 'in ölüm sebebi oldu.

    Edinilen bilgiye göre, hakim Erkin Özen'den haber alamayan arkadaşları yaşadığı evine gitti.

    Burada kapıyı açmayan hakimin evine girildi. Eve giren arkadaşları hakimin cansız bedeniyle karşılaştı.

    Yapılan ilk gözlemde Özen'in başından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği görüldü.

    Olayla ilgili çalışma başlatılırken hakimin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu derinlemesine araştırılmaya başlandı.

    "TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU..."
    Olayın sırrı Valilik açıklaması ile aydınlandı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli Hozat Adliyesinde Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapan Erkin Özen , kendisine ait olan tabancanın kazara ateş alması sonucu vefat etmiştir.

    Merhum Hakimimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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