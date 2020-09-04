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    • 04.09.2020 15:42
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    Son dakika: 'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar

    Son dakika haberi... ’nde mezunu 23 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

    Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında karar

    kurban giden , Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 'nin önemli üniversitelerinden Teknik Üniversitesi () Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanmıştı.



    Bu yıl İTÜ'den yüksek onur derecesiyle mezun olan Halit, aynı zamanda çift anadal programı ile elektronik haberleşme bölümünden de mezun olmuştu.

    Spor yapan, resim çizen ve ud çalan genç Halit, yaklaşık 13 yıldır da ENKA Spor Kulübü'nün de yüzücüsüydü. Yüzme sporuyla yakından ilgilenen Halit, kardeşi Melike ile kıtalararası yüzme yarışına katılarak da geçmişti.

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