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    • Yaşam
    • 26.08.2020 10:59
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    • 26.08.2020 11:04
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    Son dakika: da paylaştığı uygunsuz görüntülerle infial yaratan "" isimli hesabın sahibi olan zanlı adliyede

    Son dakika haberine göre da paylaşımlarına çocuğunu alet eden kişinin görüntülerini paylaştığı iddiasıyla 'te gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Y.E'nin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek 'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.

    Elif Sarı isimli hesabın sahibi adliyede

    Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiketle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 'te gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    "@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bilim ben" diye cevap verdi.

    Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

    Y.E'nin bu görüntüleri üzerinden elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.

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