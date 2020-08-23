30 BİN LİRAMI ÇALDI

Dadaş Aras yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben polisim, sen neden bana yol vermiyorsun dedi. Benden ehliyet ve ruhsatımı istedi. İnanmadım, 'Önce sen polis kimliğini göster' dedim. Sonra bana belindeki silahı gösterdi. Küfür etmeye başlayınca telefonumla kaydettim. Kaydı bitirdikten sonra aracıma doğru yürüyordum. Enseme yumruk attı, yere düştüm. Üzerime çıktı, beni bıçaklamaya başladı. Arkama baktığımda kamyonetime binmişti. Etrafı karıştırıyordu. Sonra olay yerine polis gelmiş. Cüzdanım ve kimliğim kamyonetin altında bulunmuş. Ama torpidodaki 30 bin lira paramı bulamamışlar. Saldırgan paramı da alıp kaçmış. Beni bıçaklarken yalvardım 'Benim çocuklarım var yapma' dedim. Dinlemiyordu. İfademi alan polisler, saldırganın birçok sabıkası bulunduğunu ve bir iş adamının oğlu olduğunu söyledi."

HERKES KULLANAMAZ

İçişleri Bakanlığı trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için geçen yıl bir genelge yayınlamıştı. 1 Kasım 2019 tarihinde hayata geçen genelgeye göre çakar kullanma izni, ambulans, itfaiye, kolluk araçları ile tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolüne verildi.