Şehir magandası ortalığı birbirine kattı. Olay dün İstanbul Hadımköy'de yaşandı. Çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Uysal, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Polis olduğunu söyleyen maganda, Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.
Yaralı ise o anları kayda aldı. Talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Minibüs, Büyükçekmece'de terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
YAPMA ÇOCUĞUM VAR
Dadaş Aras, "Bıçaklamaya başladı. Yapma, benim çoluk çocuğum var dedim. Durmadı" diye konuştu.
Yaralı ise o anları kayda aldı. Talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Minibüs, Büyükçekmece'de terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
YAPMA ÇOCUĞUM VAR
Dadaş Aras, "Bıçaklamaya başladı. Yapma, benim çoluk çocuğum var dedim. Durmadı" diye konuştu.