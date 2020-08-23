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    • Yaşam
    • 23.08.2020 Gazete
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    sü, yol kesip dehşet saçtı

    ’da sü, yol kesip dehşet saçtı. Bir kişiyi bıçakla yaraladı... Minibüs, Büyükçekmece'de terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Çakarlı maganda
    Şehir magandası ortalığı birbirine kattı. Olay dün Hadımköy'de yaşandı. Çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Uysal, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Polis olduğunu söyleyen maganda, Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.



    Yaralı ise o anları kayda aldı. Talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Minibüs, Büyükçekmece'de terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



    YAPMA ÇOCUĞUM VAR
    , "Bıçaklamaya başladı. Yapma, benim çoluk çocuğum var dedim. Durmadı" diye konuştu.

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