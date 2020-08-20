İstanbul Boğazı'na yağmur sonrası çamur aktı! Suyun rengi değişti





Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Anadolu yakasında Üsküdar ve boğaz çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.