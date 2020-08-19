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    • 20.08.2020 06:39
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    | Meteorolojiden o illere kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı | 20 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile ’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte, 20 Ağustos Pazar il il tahminleri ve MGM hava durumu raporu.

    O illere kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



    UYARILAR
    YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :     Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE °C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 28°C
    Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 29°C
    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 34°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 31°C
    Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 28°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 26°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 37°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
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