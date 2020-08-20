Avukat Epözdemir, Takvim Muhabiri Kenan Gürbüz'e Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına yeni taleplerini içeren ek dilekçe sunduklarını fakat kamera kayıt ve HTS sinyal analiz raporlarına ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin, "bilirkişi raporu hükmünde olmadığı" gerekçesiyle reddedilmesinin ardından Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesine yaptıkları itirazın kabul edildiğini söyledi.







Epözdemir, kendilerinin alması gereken belgeler öne sürerek, şunları kaydetti:

"Kamera kayıt ve HTS sinyal analiz, tatbikat raporlarına ilişkin talebimiz, bilirkişi raporu hükmünde olmadığı için reddedilmişti. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine yaptığımız başvuru kabul edildi. HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerini reddeden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının kararını Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi kaldırarak, kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve Jandarma keşif tutanağının bize verilmesine karar verdi. Bu bizim açımızdan önemli bir gelişme"



Avukat Epözdemir, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı reddettiğini, "Ben sadece arabayla aldım, götürdüm." dediğini fakat ertesi gün suçu itiraf ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:







"Burada bir tuhaflık söz konusu. Pınar Gültekin'in öldürülmesine yönelik başka faillerin olduğuna yönelik şüphelerimiz var. Bu konuda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının bilirkişi incelemeleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma çok geniş kapsamlı sürüyor. Başkaca fiil ve faillerin tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor. Buna ilişkin şüpheler de var. Bu konuda bilirkişi incelemeleri de yaptırılıyor. Bu konuda detay vermem şu aşamada uygun olmaz. O soruşturmanın selametini başkaca faillerin tespitini ve yakalanmasına helal getirebilir. Ama o yönde kapsamlı ve etraflıca bir çalışma yürüyor.

Otopsi raporu gelip, bu raporlar tanzim edildikten sonra Eylül ayı gibi iddianamenin tanzim edileceğini düşünüyoruz"







OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



TAKVİM.COM.TR/KENAN GÜRBÜZ