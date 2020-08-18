Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu 6 ilde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
6 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38