Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu 6 ilde yaşayanlar dikkat...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38