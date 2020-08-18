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    • 18.08.2020 09:35
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    'den sağanak uyarısı! Bu 6 ilde yaşayanlar dikkat...

    Genel Müdürlüğü son verilerini paylaşarak 6 il için uyarısında bulundu. İl il yayınlanan hava durumu raporunda , , , Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu 6 ilde yaşayanlar dikkat...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    6 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

    Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık 29
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
    İzmir: Az bulutlu ve açık 30
    Adana: Az bulutlu ve açık 35
    Antalya: Az bulutlu ve açık 34
    Samsun: Parçalı bulutlu 29
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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