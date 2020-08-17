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    • Yaşam
    • 17.08.2020 Gazete
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    Oğlunu trafik canavarına kurban veren anne yıkıldı: "En ağır şekilde cezalandırılsın"

    Oğlunu trafik canavarına kurban veren anne yıkıldı. Gözyaşları içinde haykırdı: " en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir can gitti, başka canlar gitmesin."

    Ana isyan
    Bursa'da 1993 yılında evlenen Yasemin Güney ve Yusuf Güler çiftinin 4 çocuğu dünyaya geldi. Aile, geçen hafta pazar akrabalarını ziyarete gitti. Yusuf Güler (10) yolun karşısına geçmek istedi. K.A.'nın kullandığı otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı. Acılı anne çarpma anını anlattı: "Bomba patlamış gibi bir ses duydum. Dışarı çıktığımda oğlum cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Oğlum mezara girdi. en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir can gitti, başka canlar gitmesin."




    Derslerinde oldukça başarılı olan , trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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