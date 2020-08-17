Oğlunu trafik canavarına kurban veren anne yıkıldı: "En ağır şekilde cezalandırılsın"

Bursa'da 1993 yılında evlenen Yasemin Güney ve Yusuf Güler çiftinin 4 çocuğu dünyaya geldi. Aile, geçen hafta pazar akrabalarını ziyarete gitti. Yusuf Güler (10) yolun karşısına geçmek istedi. K.A.'nın kullandığı otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı. Acılı anne çarpma anını anlattı: "Bomba patlamış gibi bir ses duydum. Dışarı çıktığımda oğlum cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Oğlum mezara girdi. Sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir can gitti, başka canlar gitmesin."
Derslerinde oldukça başarılı olan Yusuf Güler, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Derslerinde oldukça başarılı olan Yusuf Güler, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.