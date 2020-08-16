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    • 16.08.2020 20:36
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    • 16.08.2020 20:44
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    'da erkek i: av tüfeğiyle vurdu

    ’da adlı şahıs, tartıştığı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

    Karaman'da erkek cinayeti

    İddiaya göre, (36) arkadaşlarıyla - yolu köyü yakınlarında piknik yaparken, yanlarına gelen Seher E. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Seher E, yanında getirdiği av tüfeğiyle Köfün'e ateş etti.

    Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köfün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Seher E, jandarma ekiplerine teslim oldu.

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köfün'ün cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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