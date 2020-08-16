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    • Yaşam
    • 17.08.2020 06:31
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    • 17.08.2020 06:31
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    'da cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

    'dan yakınlarının cenaze töreni için 'e gidenleri taşıyan minibüsün 'nun -Doğu gişeleri yakınlarında patladı. Minibüs bu şekilde bir süre ilerledikten sonra devrildi. Araçta bulunan 16 kişiden 13'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve 'ne kaldırıldı.

    Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

    'dan yakınlarının cenaze töreni için 'e gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Siirt'e giden Şemseddin Kumek yönetimindeki 34 LME 864 plakalı minibüsün lastiği 'nun -Doğu gişeleri yakınlarında patladı. Minibüs bu şekilde bir süre ilerledikten sonra devrildi.

    Araçta bulunan 16 kişiden 13'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve 'ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra normale döndü.

    Kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi ise jandarma ekiplerince otoyol çıkışındaki polis noktasına götürüldü.

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