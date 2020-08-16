Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında patlama meydana geldi. İlçede, patlama nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu.

Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu.

Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken, gerekli bakım onarım çalışmaları nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Bodrum'un su kaynakları ve taşkınları ile ilgili yıllardır çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Geyik Barajı'ndan ve ilave üç içme suyu kuyusundan gelen sular, Güvercinlik Mahallesi'nde arıtıldıktan sonra Torba'daki depoya geliyor. Dünkü patlamanın da bu deponun çıkışında ve daha evvel yüzlerce patlama nedeniyle büyük bir kısmı çelik boruyla değiştirilen hat üzerinde meydana geldi.Patlamanın, değiştirilmeyen CTP (Cam Elyaf Takviyeli) boru kısmında meydana geldiğini öğrendik. Su, Torba'daki depodan sonra iki hat ile Bodrum yarımadasına dağılmakta. Birinci hat Yalı Mahallesi tarafına giderken ikinci ve asıl hat ise Bodrum ilçe merkezi ile Konacık, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göktürkbükü mahalleri üzerinden bir çember çizip, Torba'daki depoya bağlanıyor. Patlamanın depo çıkışında meydana gelmesi nedeniyle Bodrum başka bir patlama olmazsa onarım gerçekleşinceye kadar en az 36 saat susuz kalacaktır" dedi.

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI'

Özçelik, küçük onarımlarda dahil edildiğinde 3 bine yaklaşan patlamaların maliyetinin MUSKİ tarafından 4,5 milyon metreküp boşa giden su ve 29 milyon TL'lik onarım ve işgücü olarak ifade edildiğini de kaydetti. Özçelik şöyle devam etti:

"Ağustos ayında artan sıcaklık ve turist harekeleriyle birlikte, su ihtiyacının birkaç kat artması, ilave olarak su kaynaklarının azalması, söz konusu bu patlamalar sonucu oluşacak su kayıplarının hayati önemini gözler önüne sermektedir. Kurumsal, yasal ve idari problemler nedeniyle boru hattı patlamalarından kaynaklı problemin aşılamadığı bilinmekle birlikte, bölgenin susuz kalmaması, su kaynaklarımızın boşa harcanmaması, maddi kayıpların önüne geçilmesi ve de bölgenin marka değerinin korunması açısından gerekli önlemlerin alınarak soruna çok acil olarak çözüm geliştirilmesi gerekiyor.