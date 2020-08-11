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    • Yaşam
    • 11.08.2020 17:18
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    • 11.08.2020 17:18
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    'da akılalmaz olay! Ceza yiyince yi yere atıp ye bindi...

    'nda polis ekiplerinin ler için gerçekleştirdiği ve sosyal mesafe denetiminde ilginç anlar yaşandı. Durdurulan bir taksideki ya maske takmadığı için ceza kesilince, kadın yolcu bu duruma sinirlenerek maskeyi yere atıp tekrar taksiye bindi. Şaşkına çeviren bu olay kameralara yansıdı.

    İstanbul'da akılalmaz olay! Ceza yiyince maskeyi yere atıp...

    İçişleri Bakanlığı'nın Covid 19 denetimleri genelgesi kapsamında 81 ile gönderilen genelde sonrası Valiliği kent genelinde ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirdi.

    'nda kapsamında lere ve araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. ekipleri taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 285 TL para cezası kesti.

    DRONE İLE DENETİM

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Trafik Şube Müdürlüğü ve köpekli ekipler katıldı.

    Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Taksim meydanı ve Dolapdere'de drone ile taksi denetimi yaptı. Trafik polisi, taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, polis dronesi ile uyarılarda bulundu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapılırken, alınan tedbirlere uymayan taksi şoförlerine idari para cezası kesildi.

    Dolapdere Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi içerisindeki nun maske takmadığı tespit edildi. Bunun üzerine taksi sürücüsüne maskesiz yolcu aldığı ve ön tarafta oturmasına izin verdiği gerekçesiyle 285 TL para cezası kesildi.

    Maske takmadığı için araçtan indirilen kadın yolcu ise kendisini görüntüleyen kameralara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin uyguladığı ceza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 20 metre ileri giderek durdu.

    Maskesiz taksiye binerek sürücünün ceza yemesine neden olan kadın yolcu ise maskesini çıkartarak tekrar aynı taksiye bindi.

    Denetimlere tepki gösteren kadın yolcunun, maskesini atarak taksiye tekrar binmesi kameralara yansıdı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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