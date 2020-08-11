İstanbul Fatih'te çocuğuna yardım için çağırdığı 17 yaşındaki genç kıza tecavüz eden 60 yaşındaki adam kan dondurdu. Tecavüz sonrası hamile kalan genç kızın şikayeti ardından şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

ÇOCUĞUNA YARDIM İÇİN ÇAĞIRDI

Hazırlanan iddianamede, 60 yaşındaki şüpheli Süleyman K.'nın 17 yaşındaki mağdurun ailesi ile komşu olduğu, mağdurun 2020 yılı başlarında tam tespit edilemeyen bir gün şüphelinin küçük çocuğuna yardım amaçlı olarak ikametine gittiği belirtildi.

ÇOCUĞUNU ODAYA KİLİTLEDİ VE TECAVÜZ ETTİ

Bu sırada evde mağdur ile şüpheli dışında kimsenin bulunmadığı, şüphelinin kendi çocuğunu odasına kilitleyip mağduru zorla yatak odasına götürdüğü ve burada genç kıza cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi.

"KİMSEYE SÖYLEME…"

Bunun üzerine mağdura "Bunu kimseye söyleme, seni döverim, sen artık benim karımsın" gibi şeyler söylediği, bu eylemden kısa süre sonra yine çocuğuna yardım etme bahanesiyle mağduru evine çağırdığı, mağdura ikinci kez cinsel istismarda bulunduğu ve sinkaflı sözler söylediği ifade edildi.

Mağdurun bu eylemler nedeniyle bir süre sonra hamile olduğunu öğrenince durumu ailesine bildirdiği ve bunun üzerine şikayetçi olunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, mağdurun ailesi ile aynı mahallede ikamet ettiklerini, bu nedenle tanıştıklarını, kendisinin mağdur ile görüşmesinin olmadığını, iddialarının tamamen hayal ürünü olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Savcılıkça şüpheli hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH