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    • Yaşam
    • 10.08.2020 Gazete
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    21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren 41’inci yaşına bastı!

    Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan (41), 20 yaşından bu yana geçen 21 yılda, 13 kez beyin kanaması ile 6 kez felç geçirdi. 20'den fazla beyin anjiyosu yapılan, sayısız epilepsi nöbeti geçiren ve her seferinde ölümden dönen Taş'a, ailesi 41'inci doğum gününde, sürpriz parti yaptı.

    41 kere maşallah

    Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan (41), 20 yaşından bu yana geçen 21 yılda, 13 kez beyin kanaması ile 6 kez felç geçirdi. 20'den fazla beyin anjiyosu yapılan, sayısız epilepsi nöbeti geçiren ve her seferinde ölümden dönen Taş'a, ailesi 41'inci doğum gününde, sürpriz parti yaptı. Anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı (45) ve Ali Yağcı'nın (48), hazırladığı sürpriz doğum günü partisini görünce şaşkınlık yaşayan Taş, "21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41 yaşıma girdim. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum. Bu günleri gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

    Haberler Yaşam 21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan Taş 41’inci yaşına bastı!
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