Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Ferkan Taş (41), 20 yaşından bu yana geçen 21 yılda, 13 kez beyin kanaması ile 6 kez felç geçirdi. 20'den fazla beyin anjiyosu yapılan, sayısız epilepsi nöbeti geçiren ve her seferinde ölümden dönen Taş'a, ailesi 41'inci doğum gününde, sürpriz parti yaptı. Anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı Yusuf Solak (45) ve Ali Yağcı'nın (48), hazırladığı sürpriz doğum günü partisini görünce şaşkınlık yaşayan Taş, "21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41 yaşıma girdim. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum. Bu günleri gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun" dedi.