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    • 07.08.2020 23:22
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    • 07.08.2020 23:29
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    'dan '' paylaşımı!

    'dan koronavirüse karşı dikkat çeken bir uyarı geldi. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin uyarılarına yer verdi. Hastane çalışanı olan kişinin mesajında "3 gündür yatıyorum. Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu" ifadeleri yer aldı.

    'Yaşayandan Uyarılar' paylaşımı!

    'dan koronavirüse karşı dikkat çeken bir uyarı geldi.

    Tedbirlere çok dikkat ettiğinin altını çizen hastane çalışanı Neslihan B., " Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu" dedi.

    "SÜRÜNEREK BİR ŞEYLER YAPIYORUM"
    Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Neslihan B., yaptığı uyarıda 14 yıldır hastanede çalıştığını belirterek, "5 ay evimden işime gidip geldim. Tedbirlere dikkat ettim ama sadece benim dikkatim yetmedi. Pozitif çıktım. Şimdi tedavim evde devam ediyor. 3 gündür yatıyorum. Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu" ifadelerini kullandı.

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