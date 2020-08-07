Son dakika haberine göre... Bitlis Hizan'da saat 22:20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Bitlis Hizan'da saat 22:20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
#DEPREM: Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) August 7, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.07 22:20:11 38.0982 42.5915 2.3 -.- 4.7 4.7 DOGANCI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2020.08.07 21:53:07 39.0060 28.0365 10.4 -.- 2.0 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.07 21:19:27 38.9975 28.0203 12.8 -.- 2.1 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.07 19:21:47 39.0028 32.7620 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2020.08.07 18:53:08 39.5733 26.0553 14.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.07 18:46:26 39.0133 28.0375 12.3 -.- 3.2 3.0 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.07 18:26:28 39.6322 25.9333 15.3 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.08.07 18:20:32 36.1310 33.2350 3.1 -.- 1.9 -.- KARADERE-AYDINCIK (MERSIN) İlksel
2020.08.07 17:25:17 36.9197 27.2830 3.7 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.07 15:15:02 34.9123 24.1528 16.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.07 14:44:38 38.8215 27.7940 8.7 -.- 1.4 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel