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    • 08.08.2020 01:42
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    • 08.08.2020 01:46
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    'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabı başladı! 2 şerit kapatıldı

    'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı. Çalışma kapsamında, köprünün ndeki 3 şeridinden 2'si kapatıldı.

    Haliç Köprüsü'nde çalışma

    'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı.

    Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması devam ediyor. Bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

    7 GÜN BOYUNCA KAPALI OLACAK
    Çalışma kapsamında, köprünün ndeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

    Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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