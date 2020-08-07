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    • Yaşam
    • 07.08.2020 Gazete
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    3 adımda mükemmel cilt | Yaşam Günlüğü

    Düzensiz ve sız beslenme, stres, alkol veya sigara kullanımı, uykusuzluk, egzersiz yapmamak, cildin ihtiyacı olan bakımı ve özeni göstermemek ne yazık ki cildimizin erken yaşlanmasına yol açıyor. Sahip olduğunuz cildin gençliğini korumak; sarkmasını, kırışmasını önlemek ve onu desteklemek için yapmanız gerekenler çok basit!

    3 ADIMDA MÜKEMMEL CİLT

    Düzensiz ve sız beslenme, stres, alkol veya sigara kullanımı, uykusuzluk, egzersiz yapmamak, cildin ihtiyacı olan bakımı ve özeni göstermemek ne yazık ki cildimizin erken yaşlanmasına yol açıyor. Peki, bunu önlemek için ne yapabiliriz?

    1-TEMİZLEYİN
    Sağlıklı     ve güzel bir cildin ilk kuralı onu temiz tutmak. Asla makyajınızı temizlemeden uyumayın. Önce temizlik, sonra canlandırma ve en son nemlendirme işlemiyle ona gereken özeni gösterin. Her banyodan sonra peeling yaparak, ölü hücrelerden ve kirlerden cildinizi arındırın. Cildinizin ihtiyacına uygun bir maske uygulayın.


    E VİTAMİNLİ YÜZ YIKAMA JELİ, THE BODY SHOP, 89,90 TL

    2-BESLEYİN
    Günde     2 litre su içmeye dikkat edin. Bol bol taze meyve-sebze tüketin. Kemik suyu, yumurta, balık, fasulye gibi yiyecekler cilde iyi gelir. Bunlara destek olarak, vitamin ve kolajen içeren takviyelerle de cildinizi güçlendirebilirsiniz. Şeker ve hazır gıdalardan uzak durun.



    İÇİLEBİLİR KOLAJEN, COLLAGEN LIFT PARIS, 850 TL

    3-KORUYUN
    Yaz-kış     cildinizi güneşin zararlı etkilerinden ve çevresel faktörlerden korumalısınız. Kaliteli bir güneş koruyucu ürün, güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkanız olsun.



    LEKE KARŞITI GÜNEŞ KORUYUCU KREM,SİNOZ, 99 TL


    YAZIN EN TREND PARÇALARI
    BU yaz gardırobunuzda mutlaka olması gereken pamuklu bir elbise, 'oversized' büyük beden bir gömlek ve 'crop-top' kısa üst konusunda ünlü isimlerden ilham alabilirsiniz.

    AYSUN ORHAN

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