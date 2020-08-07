3 adımda mükemmel cilt | Yaşam Günlüğü

Düzensiz ve sağlıksız beslenme, stres, alkol veya sigara kullanımı, uykusuzluk, egzersiz yapmamak, cildin ihtiyacı olan bakımı ve özeni göstermemek ne yazık ki cildimizin erken yaşlanmasına yol açıyor. Peki, bunu önlemek için ne yapabiliriz?

1-TEMİZLEYİN

Sağlıklı ve güzel bir cildin ilk kuralı onu temiz tutmak. Asla makyajınızı temizlemeden uyumayın. Önce temizlik, sonra canlandırma ve en son nemlendirme işlemiyle ona gereken özeni gösterin. Her banyodan sonra peeling yaparak, ölü hücrelerden ve kirlerden cildinizi arındırın. Cildinizin ihtiyacına uygun bir maske uygulayın.



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2-BESLEYİN

Günde 2 litre su içmeye dikkat edin. Bol bol taze meyve-sebze tüketin. Kemik suyu, yumurta, balık, fasulye gibi yiyecekler cilde iyi gelir. Bunlara destek olarak, vitamin ve kolajen içeren takviyelerle de cildinizi güçlendirebilirsiniz. Şeker ve hazır gıdalardan uzak durun.





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3-KORUYUN

Yaz-kış cildinizi güneşin zararlı etkilerinden ve çevresel faktörlerden korumalısınız. Kaliteli bir güneş koruyucu ürün, güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkanız olsun.





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YAZIN EN TREND PARÇALARI

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AYSUN ORHAN