'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber yok

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 3 gündür aramadığımız yer kalmadı. Her çalan kapıda, telefonda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı gören ya da yerini bilen varsa lütfen, insanlık namına güvenlik güçlerine bildirsin. 3 gündür gözümüze uyku girmiyor. Hayatımız alt üst oldu. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

Ercan Kuru, kızına da seslenip, "Özlem, neredesin, kızım çık ortaya" diye konuştu.