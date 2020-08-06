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    • 07.08.2020 06:30
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 7 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 7 Ağustos il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:     Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya'da kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 28°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 32°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    OSMANİYE °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 33°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 36°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 33°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 28°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 29°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 7 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
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