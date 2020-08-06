Bitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a, 14 gündür virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açtı. Odasının penceresinden teklifi görüp sevinç gözyaşı döken genç kız 'Evet' yazarak karşılık verdi.
Akbay, "Bir aile büyüğümüz vefat edince ertelemek durumunda kalmıştım. Sonrasında da Esra koronavirüse yakalandı. Bir an önce iyileşir biz de nikahımızı yaparız" dedi.
Covid-19 tedavisi gören genç kıza, sevdiği adam hastane önünde pankartla evlenme teklifi etti.
SAĞLIKLI TÜRKİYE!
İngiliz Sky News televizyonunun dünyaca ünlü muhabiri Alex Crawford, filyasyon ekipleriyle birlikte İstanbul'da temaslı taramasına katıldı. 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde ilaç ve plazma tedavisini inceledi.
ÜÇ AYDA UYANDI
Zonguldak'ta 5 ay süren koronavirüs tedavisi gören esnaf Muhammet Tanır, vatandaşlara çağrıda bulundu. Bilimsel makaleye bile konu olan ve 3 ay uyutulduğunu ifade eden Tanır, "Herkes çok dikkatli olsun, kurallara uysun, hiç göründüğü gibi bir hastalık değil" dedi
CORONABÜS!
Türkiye, virüsle mücadelede büyük başarı elde etti. Ancak vatandaş son haftalarda tedbirleri gevşetti. Vaka sayıları tırmanışa geçti. Salgına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler "Pes" dedirtti. Sürücüler ayakta çok sayıda yolcu alıp virüse "gel gel" dedi. Sosyal mesafenin de hiçe sayılması, büyük tepki çekti.
VAKADA HIZLI ARTIŞ
Sağlık Bakanlığı, dün 1.178 kişiye tanı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz" dedi.
Akbay, "Bir aile büyüğümüz vefat edince ertelemek durumunda kalmıştım. Sonrasında da Esra koronavirüse yakalandı. Bir an önce iyileşir biz de nikahımızı yaparız" dedi.
Covid-19 tedavisi gören genç kıza, sevdiği adam hastane önünde pankartla evlenme teklifi etti.
SAĞLIKLI TÜRKİYE!
İngiliz Sky News televizyonunun dünyaca ünlü muhabiri Alex Crawford, filyasyon ekipleriyle birlikte İstanbul'da temaslı taramasına katıldı. 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde ilaç ve plazma tedavisini inceledi.
ÜÇ AYDA UYANDI
Zonguldak'ta 5 ay süren koronavirüs tedavisi gören esnaf Muhammet Tanır, vatandaşlara çağrıda bulundu. Bilimsel makaleye bile konu olan ve 3 ay uyutulduğunu ifade eden Tanır, "Herkes çok dikkatli olsun, kurallara uysun, hiç göründüğü gibi bir hastalık değil" dedi
CORONABÜS!
Türkiye, virüsle mücadelede büyük başarı elde etti. Ancak vatandaş son haftalarda tedbirleri gevşetti. Vaka sayıları tırmanışa geçti. Salgına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler "Pes" dedirtti. Sürücüler ayakta çok sayıda yolcu alıp virüse "gel gel" dedi. Sosyal mesafenin de hiçe sayılması, büyük tepki çekti.
VAKADA HIZLI ARTIŞ
Sağlık Bakanlığı, dün 1.178 kişiye tanı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz" dedi.