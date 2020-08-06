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    • Yaşam
    • 06.08.2020 Gazete
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    ’da , yaşlı kadını tokatladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da bir zalim bakıcı!

    Bakıcı şiddeti kameraya yansıdı. Olay 1 Ağustos'ta Ankara'da yaşandı. Bakıcı R.K. (60) yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'ye (95) yemek yedirdiği sırada tokat atıp ağzına bardakla vurdu. O anlar evdeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), R.K.'dan şikayetçi oldu. Şükran K., "Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi. Şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.
    Haberler Yaşam Ankara'da bir zalim bakıcı!
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