Ünlü genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'dan 200 milyon liralık miras kalan 80 yaşındaki Kerope Çilingir, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Çilingir, acilen ameliyata alındı. Ancak ameliyat masasında kalarak yaşamını yitirdi. Manukyan ise 2001 yılında kalp krizi sonucu yitirmişti. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Çilingir hakkında İstanbul Şişli'deki dairelerin aidatını yatırmadığı için 9 bin liralık icra takibi başlatılmıştı.