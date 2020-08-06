Konya Hıfzıssıhha Kurulu, kurulacak kontrol noktalarında test sonucu pozitif çıkan kişilerin şehir giriş ve çıkışlarına izin verilmemesini kararlaştırdı. Ayrıca özel eğitim kurumlarının 15 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimleri 31 Ağustos'a kadar ertelendi.



Vaka sayısı artış gösteren Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 15 Ağustos'tan itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerini 31 Ağustos'a kadar ertelendi. Özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 31 Ağustos'a kadar eğitimlere ara verildi.