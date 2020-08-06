Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2020 Perşembe





TERAZİ: SİZE değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.

Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.





AKREP: SİZ duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz.