Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2020 Perşembe

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: BUGÜN; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz.
Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.
BOĞA: ÇALIŞMALARINIZDA estetik yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artıyor. Aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.
İKİZLER: MANTIKLI olmanıza rağmen, dengelerinizi korurken zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.
YENGEÇ: BUGÜN çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz.
Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.
ASLAN: CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlıca alıyorsunuz.
BAŞAK: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.
TERAZİ: SİZE değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.
Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.
AKREP: SİZ duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz.
YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ sergilerken sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.
OĞLAK: ÖZEL duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz.
Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Yaşamı sorgulayarak ilerliyor her konularda başarılı oluyorsunuz.
KOVA: ÇEVRENİZDE gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.
BALIK: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi güçlü kılacaktır.