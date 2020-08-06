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    Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: BUGÜN; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz.
    Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.



    BOĞA: ÇALIŞMALARINIZDA estetik yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artıyor. Aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.



    İKİZLER: MANTIKLI olmanıza rağmen, dengelerinizi korurken zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.



    YENGEÇ: BUGÜN çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz.
    Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.



    ASLAN: CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlıca alıyorsunuz.

    BAŞAK: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.



    TERAZİ: SİZE değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.
    Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.



    AKREP: SİZ duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz.



    YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ sergilerken sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.



    OĞLAK: ÖZEL duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz.
    Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Yaşamı sorgulayarak ilerliyor her konularda başarılı oluyorsunuz.



    KOVA: ÇEVRENİZDE gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.



    BALIK: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi güçlü kılacaktır.
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