İstanbul Şişli'de skandal bir tecavüz olayı meydana geldi. Şüpheli kuaför salonu sahibi, daha önce yanında çalışan genç kızı evine çağırdı. Burada 'Ya bedenine zarar veririm ya da benim olursun' şeklinde tehdit ettiği genç kızın ellerini şarj kablosu ile bağladı ve jiletle korkutarak cinsel saldırıda bulundu. Olay sonrası şüpheli tutuklandı. Hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki mağdur Y.A.'nın ile şüpheli Hüseyin E.'ye ait işyerinde kuaför olarak bir süre çalışmış olması nedeniyle tanıdığı kaydedildi. 25 yaşındaki şüphelinin 26 Nisan günü mağduru kendisine ait ikamete çağırdığı, Y.A.'nın gittiği, şüphelinin "Ya kızgın yağ dökerim, ya bedenine zarar veririm ya da benim olursun" şeklindeki tehdit içerir sözler sarfettiği belirtildi.

Mağdurun itiraz etmesi üzerine şüphelinin tehdit ederek ve eline aldığı jiletle Y.A.'yı korkutarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bıraktığı, şarj kablosuyla mağdurun ellerini arkadan bağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Olay ardından Y.A.'nın şikayeti üzerine şüphelinin savunmasının alındığı belirtildi. Hüseyin E. savunmasında; mağdurun eski kız arkadaşı olduğunu, olay günü mağdurun ikametine geldiğini ve rızasıyla birlikte olduklarını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

JİLET VE KABLO BULUNDU

İddianamede olay yeri inceleme raporuna da yer verildi. Raporda, olayın gerçekleştiği iddia edilen bodrum katta sehpa üzerinde jilet bıçağı olduğunun, yine girişe göre solda bulunan sehpa üzerinde bir adet Samsung ibareli kablo kısmından iki yuvarlak oluşacak şekilde düğüm yapılmış telefon şarj aletinin bulunduğunun belirtildiği, bu bulguların mağdurun anlatım öyküsünü doğruladığı kaydedildi.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN…

Bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine; kendi içerisinde tutarlı mağdur anlatımlarına itibar edildiği, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğinin kabul edildiği belirtildi.

TUTUKLU YARGILANACAK

Şüpheli Hüseyin E.'nin 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.







SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH