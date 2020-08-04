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    • Yaşam
    • 04.08.2020 18:45
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    • 04.08.2020 18:55
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    Son dakika: 'da bir daha! | Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberi... 'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 7,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Malatya'da bir deprem daha!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), saat 18.30'da 'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

    AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    KADİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2020.08.04 18:44:20 36.5262 28.6603 5.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

    2020.08.04 18:30:56 38.2042 38.7605 5.0 -.- 4.4 4.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.04 17:44:09 38.1547 38.6637 5.7 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.04 16:54:03 38.1215 39.0565 19.6 -.- 1.3 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.04 16:48:02 38.2212 38.8297 5.0 -.- 1.0 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.04 16:29:31 38.3298 38.5458 23.9 -.- 1.4 -.- COLAKLI-(MALATYA) İlksel

    2020.08.04 16:25:52 39.5022 26.2252 4.0 -.- 2.0 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

    2020.08.04 16:24:21 38.2440 38.7417 20.6 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.04 16:10:17 38.2030 38.7908 5.0 -.- 3.9 4.1 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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