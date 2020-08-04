Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.30'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 04.08.2020, 18:30:58 TSİ
Enlem : 38.2526 N
Boylam : 38.7788 E
Derinlik : 7.31 km
Detay : https://t.co/31toBn0kXG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KADİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.04 18:44:20 36.5262 28.6603 5.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.04 18:30:56 38.2042 38.7605 5.0 -.- 4.4 4.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 17:44:09 38.1547 38.6637 5.7 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:54:03 38.1215 39.0565 19.6 -.- 1.3 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:48:02 38.2212 38.8297 5.0 -.- 1.0 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:29:31 38.3298 38.5458 23.9 -.- 1.4 -.- COLAKLI-(MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:25:52 39.5022 26.2252 4.0 -.- 2.0 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.04 16:24:21 38.2440 38.7417 20.6 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:10:17 38.2030 38.7908 5.0 -.- 3.9 4.1 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel