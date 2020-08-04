Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



"İHBAR YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem ile ilgili olarak "Depremde hasara yönelik herhangi bir ihbar yok" açıklamasında bulundu.



İşte Soylu'nun açıklaması

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.



Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

CİVAR İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.