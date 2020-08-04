Bein Sports iptal nasıl yapılır? Bein Sports üyeliği nasıl iptal edilir? Türkiye ve Avrupa'dan birçok maçın resmi yayıncı platformu Bein Sports'ta maçları izlemek için üyeliğiniz olması gerekiyor. Ancak üyeliğini iptal etmek isteyen kişiler Bein Sports iptal nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

BEIN SPORTS İPTAL NASIL YAPILIR?

Bein Sports üyeliğini iptal ettirmek için farkı yöntemlerde bulunmaktadır:

- Digitürk yetkili servisleri üzerinden üyelik iptali

- Digitürk müşteri hizmetleri üzerinden üyelik iptali

- Faks göndererek üyelik iptali

- Evden evrak teslimiyle üyelik iptali

- Adrese mektup göndererek üyelik iptali

Diğer bir yöntem olarak ise 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerinin aranması yolu ile de yapılmaktadır. Bein Sports'un faks numarası 0212 473 99 99'dur. Bu numaraya üyelik iptal formunun faks çekilmesi halinde de abonelik iptal işlemleri yapılabilmektedir.

- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

- Abone imzası

- Aboneye ait cep telefonu numarası

- Üyelik iptal gerekçesi

- Üyelik numarası ya da dijital kart numarası