Osmaniye'de karı-koca dün sokakta tartışmaya başladı. Öfkeli koca, çocuklarının gözü önünde, eşine kafa attı. Kadın, yere yığılırken, çocuğu da koşarak yanına gidip, annesine sarıldı.
Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin, karısına sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.
Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin, karısına sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.