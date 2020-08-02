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    • 03.08.2020 06:32
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    • 03.08.2020 06:32
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 3 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Ağustos il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Genellikle az bulutlu ve açık, öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    OSMANİYE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ve Ordu ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 27°C
    Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 3 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
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