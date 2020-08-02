Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığıldığı anlar yer aldı.