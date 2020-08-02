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    • Yaşam
    • 02.08.2020 23:37
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    • 02.08.2020 23:37
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    duyurdu: , İzmir, ve 'daki orman yangınları kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı yurt genelindeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli , İzmir, ve 'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

    O illerdeki yangınlar kontrol altında

    Tarım ve Orman Bakanı , , İzmir, ve 'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Yaşam Bakan Pakdemirli duyurdu: Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınları kontrol altına alındı
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