Herkesi ilgilendiriyor! Dikkat çeken maske uyarısı

Türkiye'nin maske, önlük, tulum ve bunların kumaşının üretiminde sıkıntısı olmadığını ifade eden Türkiye'nin önde gelen tıbbi malzeme kumaşı ve maske üreticilerinden Ayhan Gökmen, maske kullanımındaki artış üzerine üretime giren tekstil ve konfeksiyon firmalarının yeniden asli üretimlerine döndüklerini anlattı.

Gökmen, "Maskenin fabrika çıkış fiyatları 20 ila 35 kuruşa kadar düştü. Ama devletin 1 liralık tavan fiyat uygulamasını büyük marketler sürdürüyor. Bu satıştan 5 kata kadar kazanç elde ediyorlar. Diğer taraftan maskelerin kalitesi de düştü. Olan vatandaşa oluyor. Bir maske su geçiriyorsa, dikişliyse kalitesizdir" dedi.